Mand slog datters ekskæreste ni gange i hovedet med hammer

En mand var i livsfare, efter at han i april 2020 blev stukket med kniv, slået med hammer og påkørt to gange.

Det var angiveligt raseri over, hvordan hans datter var blevet behandlet af en ekskæreste, der fik faren til at gå til angreb på sin tidligere svigersøn i april sidste år.

Ved en tankstation i Odder stak han den 19-årige mand mindst 28 gange med kniv og kørte ind i ham to gange med sin bil, inden han sluttede med at slå sin ekssvigersøn i hovedet med en hammer. Mindst ni gange slog han.

Det voldelige overfald koster Peter Almind seks års fængsel. Samtidig frakendes han førerretten i fem år.

Det er torsdag afgjort af et flertal i Vestre Landsret, der dermed er nået frem til samme resultat som byretten gjorde sidste år.

Det er under behandlingen af sagen i byretten kommet frem, at det kun var akut lægehjælp, der sikrede, at den 19-årige mand overlevede det voldsomme overfald.

Allerede i grundlovsforhøret erkendte Peter Almind de faktisk omstændigheder, men han har under sagen nægtet, at han havde til hensigt at slå datterens ekskæreste ihjel.

Han ville dermed kun erkende at have udøvet grov vold mod ham.

Med en dom for drabsforsøg har retten vurderet, at manden har haft til hensigt eller i hvert fald burde have indset, at den 19-årige kunne dø af de skader, han fik.