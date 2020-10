Mand skudt og dræbt af politiet - stak tilfældig ihjel på Falster

Lørdag har to personer mistet livet efter en politiaktion i Nykøbing Falster, da politiet blev tilkaldt med en anmeldelse om en mand med flere knive, der opførte sig truende.

Det oplyser Sydsjællands- og Lolland Falsters Politi i en pressemeddelelse.

Da politiet troppede op, gjorde manden udfald mod politiet og stak en person, der tilfældigt befandt sig på stedet.

Politiet skød gerningsmanden og ydede derefter førstehjælp til de to sårede.

Knivmanden og offeret blev kørt til Nykøbing Sygehus, men de har begge mistet livet.

Ikke alle pårørende er underrettet.

Politiet oplyser, at man ikke har yderligere kommentarer, da sagen er overgået til Den Uafhængige Politiklagemyndighed (DUP)

Myndigheden indleder straks en undersøgelse af sagen, men har ikke yderligere oplysninger for nuværende, oplyses det i en pressemeddelelse lørdag aften.

Når undersøgelsen er afsluttet, vil DUP udarbejde en redegørelse om sagen til Statsadvokaten i København.

Ifølge Folketidende blev et stort område omkring klokken 16 spærret af politiet, som mødte op med hundevogn, en indsatslederbil og tre almindelige patruljevogne.

Flere vidner har lørdag eftermiddag observeret en mand løbe rundt på Gedservej og Enighedsvej i Nykøbing i bar overkrop og bevæbnet med to køkkenknive, skriver Folketidende.

Flere beretter, at han skulle have fulgt efter flere forbipasserende, samt at han skulle have forsøgt at angribe betjente med knivene. Angiveligt har han derefter stukket en mand i halsen, hvorefter betjente affyrede op til fire skud efter ham.

Et øjenvidne, der ønsker at være anonym, fortæller til Radio Sydhavsøerne ifølge Folketidende, at vedkommende så en mand uden trøje, som gik rundt med to store køkkenknive i hænderne.

Sammen med to kammerater beder øjenvidnet manden smide knivene og ringer til politiet. Da politiet ankommer forsøger det at få kniven fra ham, men det lykkes ikke, og manden stikker en tilfældig i halsen, siger øjenvidnet.

- I to eller tre minutter søger han personer, han kan stikke. Og så tager han kniven frem og stikker sig selv i ryggen. Den ene kniv smider han efter en betjent, men bilen er i vejen.

- Han går over lyskrydset til Gedservej, og betjentene følger med. En mand går imod ham. Jeg ved ikke, om han har set gerningsmanden. Men manden med kniven hopper op og stikker ham i halsen. Her hører vi de fire skud fra politiet, lyder det fra øjenvidnet.