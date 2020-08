Mand sigtet for drab på Bornholm: Den dræbte voldtog min mor

En 28-årig mand, der netop var flyttet til Vordingborg for at tiltræde et job, blev tæsket ihjel med granrafter og slag en nat i slutningen af juni.

To brødre har erkendt at have stået bag volden, og ved et retsmøde ved Retten på Bornholm onsdag er det kommet frem, hvorfor brødreparret udsatte manden for den omfattende vold.