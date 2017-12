Mand sigtet for at voldtage forsvarsløs kvinde på hospital

En 31-årig mand er blevet sigtet for at have voldtaget en kvinde på en akutmodtagelse på et københavnsk hospital, skriver Ekstra Bladet.

Forbrydelsen fandt ifølge sigtelsen sted natten til lørdag.

Allerede lørdag middag bekræftede Københavns Politi over for Ritzau, at man efterforskede en sag om voldtægt.