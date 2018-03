Mand sigtet for at slagte to geder i sin lejlighed

Vidnet kontaktede politiet, og det blev efterfølgende klart, at lejlighedens 40-årige mandlige beboer havde halalslagtet to geder i sin lejlighed på Brogaardsgade. Det skriver politiet i en pressemeddelelse.

Et vidne undrede sig lørdag eftermiddag over, at en person bar en ged ind i en lejlighed i Kaas nordvest for Aalborg.

Gederne hang i et rum i lejligheden og var begge døde, da politiet ankom.

Vagtchef Karsten Højrup Kristensen kan ikke fortælle nærmere om slagtningen, ud over at politiet mener, at dyrene har blødt meget.

- Der har været vældigt meget blod omkring slagtningen, og de var hængt op i benene, siger vagtchefen.

Den mandlige beboer, der kommer fra Syrien, sigtes nu for overtrædelse af dyreværnsloven og bekendtgørelsen vedrørende slagtning og aflivning af dyr.

Politiet har ingen bemærkninger til, hvordan manden forholder sig til sigtelsen. Det er derfor også uklart, hvorfor han skal have slagtet gederne i sin lejlighed.

Fødevarestyrelsen ved Kredsdyrlægen er underrettet om sagen, og dyrene er blevet beslaglagt. De bliver opbevaret i en fryser, ind til de kan blive undersøgt nærmere.

Det er ikke første gang, at Nordjyllands Politi må rykke ud til slagtning af dyr i en lejlighed. I sidste uge blev en mand ligeledes sigtet, efter at et får blev slagtet i en lejlighed på Ditlev Bergs Vej i Aalborg.

Han erkendte, at han stod for slagtningen.

Karsten Højrup Kristensen kender kun til de to sager om slagtning af dyr i private hjem.

- Når det foregår i bymæssig bebyggelse, så synes folk jo, at der er underligt, at folk slæber husdyr op i en lejlighed, siger han.