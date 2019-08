Manden, der er sigtet for at have skudt en betjent på Tåsinge, blev fredag fremstillet i et grundlovsforhør ved Retten i Svendborg. Her valgte en dommer at fængsle manden indtil 4. september.

Artiklen: Mand sigtet for at skyde betjent fængsles i surrogat

Mand sigtet for at skyde betjent fængsles i surrogat

En 53-årig mand fængsles indtil 4. september for trusler og drabsforsøg på betjent. Han nægter sig skyldig.

Den mand, der er sigtet for i juli at have skudt en betjent på Tåsinge, skal sidde varetægtsfængslet indtil begyndelsen af september. Det besluttede en dommer fredag ved Retten i Svendborg.

Det skriver TV2 Fyn.

I forbindelse med episoden den 30. juli blev manden også selv ramt af skud, og det har derfor ikke været muligt for ham at møde op til et retsmøde før nu.

Politiets skud ramte den 53-årige mand i hovedet, og skuddet - eller skuddene - endte med at skyde det meste af mandens underkæbe af, skriver TV2 Fyn.

Den 31. juli blev han varetægtsfængslet i fire uger in absentia efter grundlovsforhøret.

Da manden blev vurderet rask nok til et retsmøde, var grundlovsforhøret planlagt fredag. Det foregik for den 53-åriges tilfælde fra en hospitalsseng, skriver mediet.

Her nægtede han sig skyldig i sigtelsen om drabsforsøg på politimanden samt for trusler mod to mænd, der var på hans ejendom.

Da de flygtede, skal han have affyret et skud mod dem, skriver TV2 Fyn.

Det førte til en storstilet politiaktion, da den 53-årige efterfølgende forskansede sig på sin ejendom ved Bjerreby på Tåsinge.

Her blev betjenten såret af skud.

Den sigtede modtager stadig behandling for de skudskader, han fik i juli, og derfor fængsles han i surrogat. Det betyder, at han ikke som normalt skal sidde i eksempelvis et arresthus, men at han i stedet fortsat er indlagt på hospitalet.