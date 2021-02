Mand sigtet for at forsøge at kvæle kæreste

En 54-årig mand forsøgte tirsdag at slå sin ti år yngre kæreste ihjel i deres hjem i Holte.

Det mener politiet, og anklager Michael Quist fortæller, at manden er sigtet for drabsforsøg. Onsdag blev den 54-årige stillet for en dommer i Retten i Lyngby, som afgjorde, at han skulle varetægtsfængsles i foreløbig fire uger.