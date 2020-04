En 20-årig mand fra Odsherred er blevet sigtet for at franarre adskillige personer deres adgangskoder til sociale medier og derefter dele private billeder fra deres konti. (Arkivfoto)

Mand sigtes for at hacke profiler og dele nøgenbilleder

En 20-årig mand er blevet sigtet for 88 forhold, der omfatter ulovlig videregivelse af billeder, deling af børnepornografisk materiale og hacking.

Det skriver Midt- og Vestsjællands Politi i en pressemeddelelse.

Ifølge politiet har manden fået adgang til sine ofres konti på sociale medier og på den måde fået adgang til intime billeder.

Billederne er efterfølgende blevet delt på de forurettedes egne profiler og på flere falske profiler.

Fremgangsmåden har angiveligt været sådan, at den 20-årige har udgivet sig for at være ven med sine ofre og derigennem fået dem til at udlevere deres adgangskoder til ham.

Herefter har han skaffet sig adgangskoder fra venner til de første ofre.

Den sigtede har på de forurettedes konti haft adgang til sendte og gemte billeder, som han har delt uden tilladelse.

Det forklarer efterforskningsleder Rasmus Brink-Frendrup.

- Det er en meget alvorlig sag, hvor unge mennesker er blevet misbrugt og deres billeder er blevet delt.

- Vi fortsætter med at efterforske sagen mod den sigtede, men vi vil samtidig gerne sende en advarsel til især de unge mod at dele adgangskoder med andre - også selv om det er nære venner, siger han i meddelelsen.

Den 20-årige er foruden ulovlig deling af billeder og hacking sigtet for ulovlig tvang og databedrageri.

Sigtelsen for databedrageri hænger sammen med, at den unge mand ifølge politiet har misbrugt sine ofres kreditkortoplysninger.

Politiet har kendskab til 31 ofre fra hele landet.

Da flere af ofrene, der har fået delt intime billeder, er under 18 år, har politiet rejst sigtelse for deling af børnepornografiske materiale.

Midt- og Vestsjællands Politi fortsætter efterforskningen af sagen. Derfor kan der senere vise sig at være flere ofre end de 31 og flere forhold i sagen end de 88, der indtil videre er kendt.

Den sigtede bor i Odsherred.