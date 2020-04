Mand sigtes for at arrangere pornofilm med børn ned til fem år

Gennem cirka et år - fra december 2018 til januar 2020 - har en 42-årig mand fra Lyngby medvirket til, at børn optrådte i pornografiske film.

Den 42-årige er sigtet for at have bestilt og instrueret pornografiske optagelser af børn helt ned til fem år. Desuden er han sigtet for at være i besiddelse af en større mængde ulovlige billeder og videoer af mindreårige.

Manden fremstilles i grundlovsforhør i Retten i Lyngby onsdag formiddag.

Han har ifølge sigtelsen livestreamet børnenes seksuelle optrædener fra sin bopæl i Lyngby og har også via en direkte netforbindelse instrueret, hvad der skulle ske på optagelserne.

Det er foreløbig uvist, om de formodede ofre bor i Danmark eller udlandet.

Der har tidligere været flere sager, hvor danske mænd har været mistænkt - og er blevet dømt - for livestreaming af overgreb begået mod børn i Asien.