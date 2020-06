Mand sigtes for at affyre bomberør mod politiet i Gellerup

Vi fremstiller i dag kl. 13.00 en 26-årig mand i grundlovsforhør i Retten i Aarhus. Han sigtes for forsøg på grov vold mod politiet ved at have affyret et bomberør mod flere betjente under uroligheder i Gellerup i fredags. #politidk #anklager pic.twitter.com/NHjdXky03p