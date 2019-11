En 27-årig mand har i Københavns Byret tilstået, at han har brændt otte biler af og forsøgt at sætte ild til yderligere en bil. - Jeg var påvirket og en idiot, lød hans forklaring.(Arkivfoto).

Mand satte ild til ni biler i fuldskab

En 27-årig mand tilstod i retten, at han har brændt otte biler af og forsøgt at sætte ild til en niende.

En 27-årig mand er onsdag i Københavns Byret blevet idømt et års fængsel for en stribe bilbrande i Baldersgade på Nørrebro.

Manden blev for knap to uger siden anholdt og efterfølgende varetægtsfængslet, sigtet for at have sat ild til ni biler i perioden fra 30. august til 23. oktober.

I grundlovsforhøret den 25. oktober nægtede han sig skyldig.

Men torsdag kunne han i et hasteindkaldt retsmøde erkende sig skyldig i otte bilbrande og et forsøg på at stikke ild til yderligere en bil, skriver Berlingske, som var til stede ved retsmødet.

I forbindelse med anholdelsen af den 27-årige kunne politiet ikke sige noget om motivet.

Vicepolitiinspektør Brian Belling, der er leder af afdelingen for personfarlig kriminalitet hos Københavns Politi, afviste dog, at afbrændingerne skulle være banderelateret.

- Der har været spekulationer fremme om, at det havde forbindelse til den igangværende bandekonflikt, og det er vigtigt for os at få afkræftet, sagde han.

Tilsyneladende var der slet ikke noget motiv til de mange bilbrande.

- Jeg var påvirket og en idiot. Jeg tænkte ikke rigtigt klart, og til tider går klappen ned, forklarede den 27-årige ifølge Berlingske i retten.

- Der er ikke nogen dybere handling bag. Jeg havde bare drukket for meget. Jeg har haft et alkoholmisbrug gennem mange år, fortsatte han.

Foruden dommen på et års ubetinget fængsel skal den 27-årige mand betale mere end en million kroner i erstatning. Det endelige beløb er ikke gjort op, skriver Berlingske.