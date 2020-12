Tirsdag i sidste uge blev straffen skærpet med en tredjedel for at affyre fyrværkeri mod borgere, politi eller brandvæsen. (Arkivfoto.)

Mand risikerer skærpet straf i sag om fyrværkerivold i Roskilde

Tirsdag i sidste uge blev straffen skærpet for fyrværkerivold. Nu er 22-årig sigtet for at affyre mod andre.