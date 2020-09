Mand ramt af flere skud på gaden på Amager

Vagtchefen kunne kort efter klokken 22.00 ikke sige noget om offerets tilstand.

Heller ikke de nærmere omstændigheder omkring skyderiet kunne han sige noget om.

- Vi har endnu ikke kunnet tale med den forurettede, og der var ingen andre på stedet, da vi kom frem, lød det fra Henrik Brix.

Politiets indledende undersøgelser tyder på, at skyderiet har fundet sted på gaden, og at der altså ikke er skudt fra en bil.

Kort tid efter skyderiet på Amager blev der klokken 22.36 anmeldt et skyderi mod en lejlighed i Valby.

- Der var tre personer til stede i lejligheden, men ingen blev ramt, siger vagtchef ved Københavns Politi Henrik Stormer omkring klokken et natten til tirsdag.

Heller ikke i denne sag er der nogen anholdte.

- Det arbejder vi på, siger vagtchefen.

Ifølge Henrik Stormer er der intet, der tyder på, at de to skudepisoder har noget med hinanden at gøre.

Heller ikke han ønsker natten til tirsdag at oplyse noget om tilstanden på skudofferet fra Amager.