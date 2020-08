Mand på udrejsecenter stukket i maven med kniv

En mand er kommet alvorligt til skade, efter at han natten til tirsdag blev stukket med en kniv på Udrejsecenter Sjælsmark.

Den tilskadekomne er overført til Rigshospitalet.

Hændelsen blev anmeldt klokken 04.18.

- Det er for tidligt at sige noget om motivet, eller hvad der gik forud for hændelsen, siger vagtchefen.

Politiet ønsker ikke at oplyse alder, nationalitet eller andet om den tilskadekomne person.

Udrejsecenter Sjælsmark ligger i Hørsholm Kommune.