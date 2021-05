Mand overdænget med slag og stukket med kniv

Det oplyser Københavns Politi fredag morgen.

Offeret har oplyst til politiet, at han inden overfaldet var kommet gående langs Stærevej. Her mødte han to personer, som han kortvarigt faldt i snak med.

- Han går derefter videre, og ud for Frederikssundsvej 5 - lige ved et Sats-fitnesscenter - bliver han passet op af de to mænd samt en tredje, som helt umotiveret presser ham op mod en væg, overdænger ham med slag og stikker ham tre gange i kroppen med en kniv, siger central efterforskningsleder Anders Frederiksen.

Ingen personer er blevet anholdt i forbindelse med sagen.

- Vi har arbejdet ude i området, og der er vidner, som har henvendt sig. Vi skal undersøge, om der er videoovervågninger i området, der kan være relevante, siger efterforskningslederen.

Han forventer, at politiet kan stykke signalementer af gerningspersonerne sammen i løbet af fredagen.

Hændelsen skete kort efter midnat. En patruljevogn kom kort tid efter tilfældigvis forbi stedet. På fortovet, hvor overfaldet skete, var der en større blodpøl, fortæller efterforskningslederen.