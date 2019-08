Mand og kvinde fængslet for hjemmerøveri med økse

En mand og en kvinde skal søndag middag for en dommer ved Retten i Nykøbing Falster. Anklagemyndigheden kræver dem fængslet for et hjemmerøveri, der blev begået på Lolland tidligt fredag morgen. (Arkivfoto).

To personer er søndag blevet varetægtsfængslet for et hjemmerøveri på Lolland fredag. De kærede kendelsen.

To personer skal sidde varetægtsfængslet foreløbig frem til 26. august sigtet for et hjemmerøveri. Det har en dommer ved Retten i Nykøbing Falster søndag besluttet. Begge har kæret kendelsen.

Det oplyser Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi på Twitter.

Der er tale om en 44-årig mand og en 37-årig kvinde, som blev anholdt lørdag på Østlolland.

Ifølge politiet brød de to sigtede fredag klokken 05.00 ind hos en 42-årig mand, der bor på Godstedvej ved Øster Ulslev på den sydlige del af Lolland.

De brugte en økse til at true beboeren til at give et mindre kontantbeløb til dem. Herefter flygtede de fra stedet. Dagen efter blev de anholdt på Østlolland takket være blandt andet tips fra borgere, fortæller politikommissær Steen von Würden.

- Anholdelserne sker som en kombination af den efterforskning, vi har foretaget siden fredag morgen, og så de borgerhenvendelser, vi har fået, siger han.

Steen von Würden beskriver gerningsstedet som "relativt afsidesliggende". Politiet undersøger, om det var en grund til, at gerningsmændene slog til mod netop den 42-åriges hjem.

- Der er ikke noget, der lige nu tyder på, at der har været et forudgående kendskab dem imellem. Det skal vi have undersøgt nærmere, siger han søndag formiddag.

Politiet arbejder ud fra en teori om, at de formodede gerningsmænd kørte fra stedet. Politikommissæren kan ikke udelukke, at yderligere en eller flere personer var med til at forbrydelsen.

- For så vidt har den forurettede kun beskrevet to personer, men vi kan ikke med sikkerhed sige, at der ikke har været andre involveret. En eventuel medgerningsmand skal helst ikke kunne læse, hvad de andre har forklaret, siger Steen von Würden søndag formiddag.

Steen von Würden vil ikke sige, om de sigtede er et par, ej heller om de var kendt af politiet i forvejen.

De sigtede fængsles i foreløbig 22 dage. Man kan maksimalt varetægtsfængsles i fire uger ad gangen, før en dommer på ny skal tage stilling til, om der fortsat er grundlag for at fængsle.

Da de sigtede har kæret kendelsen om varetægtsfængsling, skal landsretten tage stilling til, hvorvidt kendelsen var den rette.