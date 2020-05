Mand med voldsomme brandskader er fløjet til hospital

Ifølge politiet er der formentlig tale om en 57-årig mand, der er lejlighedens ene beboer.

- Han er alvorligt forbrændt. Han er overført til Rigshospitalet med helikopter og er i meget kritisk tilstand, siger vagtchefen.

Politiet fik indledningsvist noget efterforskningsarbejde, da det ikke kunne finde den anden beboer - mandens 88-årige mor - i lejligheden. Hun er senere fundet uskadt et andet sted i Randers.

Politiet modtog anmeldelsen klokken 11.48 søndag.

- Der står der flammer ud af vinduerne, siger Peter Hunniche.

Brandvæsnet arbejder søndag klokken 13 stadig på stedet, hvor det forsøger at få kontrol over ilden. Når det er overstået, ønsker politiet at undersøge stedet.

- Når brandvæsnet er færdig med at slukke, er der formentlig for varmt, til at vi kan komme ind og kigge.

- Så der vil lejligheden formentlig blive spærret af, og så får vi teknikere på enten senere i dag eller i morgen, når det er til at være der, siger vagtchefen.

Teknikere skal undersøge stedet for at vurdere, hvad der forårsagede branden.

