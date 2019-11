Mand lå inde med våben, værktøj, bombe og udstoppet ræv

Anklagemyndigheden går efter en streng straf til en 38-årig mand, som tilbage i marts angiveligt var i besiddelse af en hjemmelavet bombe på en adresse i Horsens, og som også skulle have besiddet flere våben.

Manden er desuden tiltalt for adskillige forhold vedrørende hæleri og indbrudstyveri.

Sagen mod den 38-årige mand bliver indledt i den kommende uge ved Retten i Horsens, og anklagemyndigheden har rejst sagen som en nævningesag. Det betyder, at man vil gå efter minimum fire års fængsel til manden.

Sagens anklageskrift tæller 25 forskellige strafbare forhold, som anklagemyndigheden mener, at manden står bag. Han nægter sig dog skyldig.

Blandt de effekter, som manden har været i besiddelse af, er en udstoppet ræv, som skulle stamme fra et indbrud i Hedensted. Det blev begået tilbage i sommeren 2018.

Langt størstedelen af de effekter, som indgår i sagen, har befundet sig i en garage i Horsens. Herunder ræven. Men der var også mere alvorlige genstande.

Ifølge anklageskriftet var der blandt andet et oversavet haglgevær med ni tilhørende haglpatroner. Der var også en stor mængde værktøj, såsom boremaskiner, vinkelslibere og en buskrydder. Og så var der den hjemmelavede bombe.

Bomben er ikke beskrevet i detaljer, men omtales som havende særdeles farlig karakter og værende egnet til at forvolde betydelig skade.

Manden er imidlertid ikke blot anklaget for at ligge inde med tyvekoster og våben. Anklagemyndigheden mener, at han selv har begået flere indbrud.

Blandt andet skulle han have stjålet metalskrot og vvs-fittings fra et sted kaldet Byens VVS og Blik. Anklagemyndigheden har ikke i anklageskriftet skrevet adressen på stedet, men et sådant foretagende findes både i Odense og Horsens.

Anklagemyndigheden mener derudover, at manden har stjålet flere PH-lamper fra en villa på Spangevej i Horsens, hvor blandt andet også flere Kay Bojesen-figurer forsvandt.

Desuden er han anklaget for et indbrud på en byggeplads på Vestergade i Horsens og for besiddelse af en mindre mængde hash.