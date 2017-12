Mand kendes skyldig i overgreb på piger på hotel

Her hørte de høj musik, drak alkohol, sniffede kokain og røg joints ud af vinduet på hotelværelset. Alt sammen før han havde samleje og oralsex med de mindreårige i sengen og på gulvet på badeværelset.

I retten har seks nævninger og tre dommere enstemmigt vurderet, at den 26-årige mand burde have vidst, at pigerne var under 15 år. For deres udseende og adfærd svarede til deres alder.

Byretten vil fredag eftermiddag afgøre, hvilken straf han skal have. Stine Winther, som er anklager, kræver, at den unge mand idømmes fængsel i fem år og udvises af Danmark.

For straffen bør være særligt streng, fordi den tiltalte lokkede de unge piger med stoffer og alkohol og skaffede sig sex med dem begge, lød det fra anklageren.

Som toårig kom manden med sin mor, far, bror og søster til Danmark som flygtning fra Somalia. Han har aldrig siden besøgt oprindelseslandet. I Somalia har han ikke familie, ligesom han ikke taler sproget.

Alligevel risikerer han at blive dømt til udvisning.

Den manglende tilknytning til Somalia er begrundelse for, at der ikke bør ske udvisning, mener forsvarsadvokaten Søren Mellison Eriksen.

- Han har haft hele sin barndom og ungdom i Danmark. Han har ikke nogen familie tilbage i Somalia. Og det er helt åbenlyst, at han har en stærk tilknytning til sin familie og venner i Danmark.

- Han er velintegreret i samfundet, selv om der selvfølgelig er problemer. Ellers havde vi jo ikke været her i dag, siger forsvareren.

Anklageren, Stine Winther, nævner ligeledes, at manden har en lang stribe af kriminelle aktiviteter og fængselsdomme bag sig.

Tyveri, overfald, vold, besiddelse af stoffer, indbrud, hæleri. Det er nogle af de ulovligheder, som han tidligere har været straffet for.

Og forsvareren fremhæver særligt én handling, som har plettet den 26-åriges straffeattest. I 2007 fik han knap fire års fængsel for at sparke døren ind til en massageklinik og have deltaget i gruppevoldtægt af en kvinde.

I den sag ønskede anklagemyndigheden at udvise ham, men han blev frifundet.

- Nok er nok. Og nu skal han ud, siger Stine Winther i byretten.

- Jeg mener, at det, der er begået, er meget groft. Jeg mener ikke, at hans tilknytning til Danmark er nok til, at han ikke kan udvises, uddyber hun.