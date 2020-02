Mand idømt forvaring i Grønland for voldtægt af mindreårig

En 28-årig grønlandsk mand blev søndag idømt forvaring i Grønland for blandt andet voldtægt, grov vold og udbredelse af børnepornografi.

Han blev også fundet skyldig i at have slået pigen og holdt en pude for hendes hoved, så hun mistede bevidstheden, skriver det grønlandske medie KNR.

Siden kom han med dødstrusler mod pigen og hendes familie.

Den 28-årige, der var tiltalt for 23 forhold, blev dømt for 18 af forholdene ved Sermersooq Kredsret.

Ud over voldtægterne blev han dømt skyldig i grov vold, ulovlig tvang, trusler på livet mod både børn og voksne, udbredelse af børnepornografi samt vold og trusler mod personer i offentlig tjeneste.

Anklagerfuldmægtig Emil Maegaard-Hoffmann er tilfreds med dommen, eftersom kredsretten fulgte hans påstand om forvaring.

- Grønlands Politi har stort fokus på denne type af sager, og der ligger et stort politimæssigt arbejde til grund for sagen, fordi han har begået så mange forskellige forbrydelser.

- Derudover er der også ofre, som nu har fået sat et foreløbigt punktum for nogle ubehagelige oplevelser, siger han i pressemeddelelsen.

Den 28-årige har anket dommen til Grønlands Landsret.

Forvaring er en tidsubestemt sanktion, der kan komme på tale, når en person skønnes særligt farlig.

Forvaring afsones i et fængsel, men er man dømt til forvaring, kommer man først ud, når en domstol vurderer, at man ikke længere er til fare for samfundet. I princippet kan man sidde inde på livstid.