Mand idømt 13 års fængsel for at dræbe på grund af et kys

En 30-årig mand greb sidste år en stor køkkenkniv og stak en anden mand i brystet en enkelt gang.

Det stik ramte den 32-årige mand i hjertet, og han døde.

Onsdag har Østre Landsret valgt at skærpe straffen med et års fængsel for drabet, og 30-årige Lars Trillingsgaard er dermed idømt 13 års fængsel for det dødelige knivstik.