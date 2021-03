Mand i alvorlig arbejdsulykke - ramt af tungt jernrør

Politiet fik via et opkald til alarmcentralen klokken 11.06 meldingen om ulykken, der skete på Thorndalsvej i Aalborg.

En 54-årig mand kom mandag formiddag alvorligt til skade i Aalborg, da han i en ulykke blev ramt af et jernrør.

Ulykken skete, da manden i en truck skulle have et tungt jernrør kørt fra offentlig vej ind til et firma, fortæller vagtchef Jess Falberg fra Nordjyllands Politi.

- Idet trucken kører ind, skal han lige standse, og så bliver han ramt af en forbipasserende varebil, der rammer jernrøret, som svinger rundt og rammer truckføreren i hovedet, siger vagtchefen.

Den 54-årige er kommet alvorligt til skade og er blevet indlagt på hospitalet. Hans pårørende er underrettet.

Da der er tale om en arbejdsulykke, skal Arbejdstilsynet også undersøge ulykken.