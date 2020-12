Mand går amok i retsmøde

Et ellers rutinemæssigt retsmøde i Dommervagten i København udviklede sig mandag dramatisk, da det gik op for en mand, at han ikke skulle løslades, men tværtimod varetægtsfængsles.

Mandag havde han afsonet dommen og blev fremstillet i et retsmøde. Det skete for at få ham varetægtsfængslet, indtil han kan sendes hjem til Ghana.

Men manden troede åbenbart, at han skulle løslades i retsmødet.

Da det gik op for ham, at det ikke var tilfældet, rejste han sig fra stolen og begyndte at råbe op.

På et tidspunkt slog han ud efter mikrofonen ved sin plads, og det fik to ansatte fra Kriminalforsorgen og en vagt i retten til at overmande ham og lægge ham hen over pulten.

Fem-seks politifolk blev tilkaldt, men han fortsatte med at sparke ud efter betjentene og råbe op.

- Blandt andet kaldte han politifolkene nogle meget grimme ting, fortæller anklager Simone Jacobsen.

Det lykkedes de tilkaldte politifolk at få manden ud i en transportvogn, og roen sænkede sig atter over Dommervagten.

Manden blev frihedsberøvet til 14. januar næste år med henblik på udsendelse.