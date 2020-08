Mand fundet livløs i mose

- Han har ligget i vandet i noget tid, siger vagtchefen.

Politiet er til stede for at undersøge stedet, da det skal klarlægges, om man kan udelukke, at der er sket en forbrydelse.

- Vi har hundevogn og indsatsleder på stedet, siger Michael Andersen.

Politiet har endnu ikke identificeret manden.