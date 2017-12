Mand fundet død på kyststrækning ved Grenaa

- Vi får et opkald stillet igennem fra 112. En anmelder der har observeret en livløs person på kysten nord for Grenaa, siger han.

Anmeldelsen kommer 14.30, og der sættes gang i en redningsoperation fra Aalborg.

- Vi disponerer en redningshelikopter fra Aalborg, siger Claus Elberth.

- Lægen om bord på helikopteren bliver sat af på stedet og konstaterer, at vedkommende er en midaldrende mand, at han er afgået ved døden, og at der er indikationer på en faldulykke fra skrænten på stedet.

Da der er tale om en afdød person, bliver søredningsoperationen afblæst klokken 16.00. Den videre opklaring står Østjyllands Politi for.

Carsten Dahl, der er vagthavende ved Østjyllands Politi, oplyser, at de endnu ikke har fastslået mandens identitet. Det har derfor ikke været muligt at kontakte de pårørende.

Hvad manden døde af, er endnu usikkert. Det skal en obduktion og tekniske undersøgelser forsøge at fastslå, lyder det.

- Vi kender ikke identiteten på vedkommende. Vi kan kun sige, at vedkommende er fundet under nogle omstændigheder, der gør, at vi vil have det undersøgt nærmere, siger vagthavende Carsten Dahl.