Mand frifundet for drab - selvmord kunne ikke afvises

Efter knap et års varetægtsfængsling er en 20-årig mand fra Holbæk blevet frifundet for drab på 43-årig.

En 20-årig mand fra Holbæk er fredag blevet frifundet for drab på den 43-årige Kim Wiggers Olsen.

Det skriver det regionale medie sn.dk.

Kim Wiggers Olsen blev fundet død 15. december sidste år af knivstik.

Der har i sagen imidlertid været tvivl om, hvorvidt han begik selvmord eller blev slået ihjel af en anden person. Det har hverken politiets efterforskere, retsmedicinere eller Retslægerådet med sikkerhed kunnet fastslå, skriver sn.dk.

Sagen har kørt som en nævningesag. Tre af de seks nævninger stemte for at frifinde den 20-årige, mens tre mente, at han skulle dømmes for drab. To af de tre juridiske dommere mente ikke, at der var tilstrækkelige beviser for at dømme for drab. Dermed blev han frifundet.

Den 20-årige har under hele sagen nægtet sig skyldig, skriver mediet.

Han har fortalt, at de to mænd havde stoffer, som fik ham selv til at hallucinere og døse hen. Han husker intet om, at den 43-årige skulle være blevet stukket med en kniv.

Den tiltalte har siddet varetægtsfængslet i 11 måneder, men kan nu se frem til at blive løsladt.

I sagen var den 20-årige også tiltalt for nogle mindre forhold om stoffer. I tre forhold blev han fundet skyldig i at have bestilt ulovlig narko på nettet. Forsendelserne nåede dog ikke frem, da de blev opsnappet af tolderne.

Derfor skal retten senere fredag beslutte, hvilken straf han skal have for de forhold. Men med den lange varetægtsfængsling står han til at blive løsladt efter retsmødet.

Anklagemyndigheden har to uger til at beslutte, om den vil tage sagen videre til landsretten.