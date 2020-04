Mand fra Aarhus er fængslet for voldtægt i samlivsforhold

En dommer i Aarhus har søndag besluttet at varetægtsfængsle en mand, der er sigtet for at have voldtaget en kvinde.

Den 31-årige mand er fængslet frem til 20. maj, oplyser anklageren, advokaturchef Sine Cully, efter et langvarigt grundlovsforhør. Det varede i mere end tre timer.