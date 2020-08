Mand fængslet for voldtægtsforsøg og befamlinger i Aalborg

Politiet i Aalborg havde tirsdag travlt med at finde en mand, som i løbet af et døgn tilsyneladende havde begået flere krænkelser af kvinder i byen.

Her er han blevet varetægtsfængslet i foreløbig fire uger for et voldtægtsforsøg og to blufærdighedskrænkelser.

Det oplyser anklager Louise Watson fra Nordjyllands Politi.

Manden er 24 år og fra Viborg. Han nægter sig skyldig.

Da Nordjyllands Politi fortalte om sagen tirsdag aften, forlød det, at manden var sigtet for at have forgrebet sig på fire kvinder. Men fængslingen er sket på baggrund af overgreb på tre kvinder, fortæller Louise Watson.

Retsmødet blev holdt for lukkede døre i Retten i Aalborg, og anklageren kan derfor ikke fortælle yderligere om sagen.

Men tirsdag aften fortalte politiets vagtchef om de enkelte hændelser, der gik forud for anholdelsen af den mistænkte.

Om voldtægtsforsøget sagde vagtchef Henrik Beck:

- Her springer han på kvinden på gaden, befamler hende på brysterne, overkysser hende og befamler hende på lårene, indtil der kommer nogle tililende, som får ham overmandet.

Voldtægtsforsøget blev begået mod en 23-årig kvinde tirsdag klokken 16.42 på Kong Christians Allé ud for museet Kunsten.

De øvrige hændelser skete andre steder i Aalborg - blandt andet befamlede han et af de andre ofre på brysterne.

Manden er i forvejen kendt hos Midt- og Vestjyllands Politi, som omfatter Viborg, hvor han er bosat. Også her har han været i kontakt med ordensmagten på grund af blufærdighedskrænkelser.