Mand fængslet for livsfarligt angreb med hammer og kniv

Et voldsomt overfald udspillede sig ifølge anklagemyndigheden fredag ved en tankstation i Odder syd for Aarhus, hvor en 19-årig mand var i livsfare.

Efterfølgende anholdt politiet en 51-årig mand, som blev sigtet for drabsforsøg.

Lørdag har han været fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Aarhus.

Her har en dommer valgt at varetægtsfængsle ham i knap fire uger indtil torsdag den 7. maj. Det oplyser senioranklager Jesper Rubow til Ritzau.

Grundlovsforhøret blev holdt for lukkede døre, men inden dørene blev lukket, blev sigtelsen mod den 51-årige læst op.

- Han er sigtet for forsøg på manddrab ved på den pågældende tankstation at have stukket forurettede adskillige gange med en kniv, ved at have slået ham adskillige gange med en hammer, og ved at have påkørt ham to gange med en bil med den hensigt at slå ham ihjel, fortæller Jesper Rubow.

Den mistænkte erkender de faktiske omstændigheder, men nægter sig skyldig i drabsforsøg, forklarer senioranklageren.

Overfaldet blev begået på Banegårdsgade i Odder. Den 51-årige stak af fra stedet, men blev fundet og anholdt af betjente en time senere i nabolaget.

Efter overfaldet var offeret i kritisk tilstand. Seneste status fra Østjyllands Politi er ifølge Ekstra Bladet, at den 19-årige er lagt i kunstig koma, men at man vil forsøge at vække ham i løbet af lørdagen.

Jesper Rubow kan endnu ikke fortælle om baggrunden for overfaldet, fordi grundlovsforhøret var lukket for offentligheden. Af samme grund vides det ikke, om offeret og den sigtede kender hinanden - og i så fald hvilken relation de har.

Varetægtsfængslingen blev ikke kæret.