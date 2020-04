Artiklen: Mand fængslet for at true med coronasmitte i breve

Private borgere og et boligselskab modtog breve, som truede med coronasmitte. 63-årig nægter sig skyldig.

Nordjyllands Politi har anholdt en 63-årig mand og sigtet ham for at have fremsendt 11 trusselsbreve.

Onsdag eftermiddag blev manden stillet for en dommer ved Retten i Aalborg, som besluttede, at han skal sidde varetægtsfængslet i foreløbig fire uger, oplyser politiet på Twitter.

- Han nægter sig skyldig, men ville ellers ikke udtale sig i grundlovsforhøret, siger efterforskningsleder Carsten Strazek til Ritzau.

Flere af brevene, som er blevet sendt til privatpersoner og et boligselskab, har påstået at indeholde "coronasmitte", oplyste politiet tidligere onsdag i en pressemeddelelse.

- Vores efterforskning indikerer, at det er denne 63-årige mand, som står bag 11 forhold, der er anmeldt til os gennem de seneste to uger, og som drejer sig om breve med truende indhold, fortalte Carsten Straszek i pressemeddelelsen.

Manden blev anholdt onsdag morgen, og han har ikke udvist nogen tegn på sygdom, oplyser politiet.

Der har allerede været flere sager om coronatrusler for retterne. Det drejer sig om sager, hvor personer har hostet mod politifolk og påstået at være smittede med coronavirus.

I flere af de sager er der sket varetægtsfængsling, fordi retterne på grund af den aktuelle situation har anset sagerne som særligt alvorlige.