Mand fængslet for at kvæle 39-årig kvinde

En 20-årig mand er i Retten i Næstved blevet varetægtsfængslet i fire uger i surrogat, sigtet for at have kvalt en 39-årig kvinde. Kvinden blev lørdag fundet død i et buskads i Vordingborg.(Arkivfoto).

Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix