Mand får otte års fængsel for at skyde bekendt

Retten i Holbæk har idømt en 43-årig mand otte års fængsel for at have skudt en mand i Jyderup.

I udmålingen af straffen fandt retten, at straffen skulle være mildere, fordi Bob Maribosen havde været udsat for et pres i tiden op til skyderiet.

Det fortæller anklager Kirsten Jensen, der ellers havde krævet fængsel i mindst ti år.

- Man lagde til grund, at han op til drabsforsøget havde været udsat for et pres fra forurettede, i og med at denne havde opsøgt ham flere gange og udsat ham for vold, siger hun og tilføjer:

- Han (Bob Maribosen, red.) forklarede, at han gennem længere tid blev opsøgt af forurettede, som ville have ham til at sælge narko.

Bob Maribosen har i retten erkendt, at han skød den 44-årige mand, men han har nægtet, at der var tale om et forsøg på at slå ihjel.

Manden blev også dømt for ulovlig våbenbesiddelse, da han havde besiddet en jagtriffel, der var ladt, på et offentligt sted.

Bob Maribosen blev anholdt samme dag, som skyderiet fandt sted. Han har siden siddet varetægtsfængslet, og han skal fortsat gøre det efter dommen.

Den 43-årige har valgt at tænke over, om han vil anke dommen til landsretten. Han har to uger til at beslutte det.