Mand får 12 års fængsel for dødelig påkørsel i bandekonflikt

En 29-årig mand fra bandemiljøet er blevet idømt 12 års fængsel for at være skyld i en 24-årig mands død ved at have påkørt ham på en gang- og cykelsti ved Vestvolden i Husum sidste år.

Det er udfaldet, efter at i Retten på Frederiksberg mandag har afsagt dom i sagen, oplyser retten.

Den 24-årige havde også en relation til bandemiljøet, men han var fra en anden gruppering.

Retten har blandt andet lagt til grund, at gerningsmanden var tilknyttet en bandegruppering i Husum, mens den 24-årige var tilknyttet en gruppering i Rødovre, og at de to bander var i konflikt med hinanden.

Sagen ved Retten på Frederiksberg blev behandlet som en nævningesag, og det blev fundet bevist, at den 29-årige førte bilen og med vilje påkørte den 24-årige.

Episoden på stisystemet skete 27. marts 2020, hvor den 24-årige blev påkørt.

Han kæmpede sig op i en lejlighed i Søborg, hvor han om natten blev fundet livløs, og hvor han altså efterfølgende mistede livet.

Samme dag havde der om aftenen udspillet sig en skudepisode blot 600 meter fra stisystemet. Her blev en person ramt af skud i baglåret. På gerningsstedet blev der fundet blod, som kunne stamme fra den 24-årige.

Der blev også fundet hjulspor samt plaststykker fra en cykel og en Fiat Puntos forlygte.

Den 29-årige er dømt for vold med døden til følge. Retten fandt det altså ikke bevist, at han ville dræbe den 24-årige ved påkørslen.

Den dømte er somalisk statsborger, og han er samtidig blevet udvist af landet. Han har boet i Danmark, siden han var seks år.

Han har anket dommen til frifindelse.

Undervejs i sagen havde en anden mand meldt sig og forklaret politiet, at det var ham der førte bilen, som blev brugt som dødeligt våben i opgøret. Men han blev siden løsladt. Politiet troede ikke på forklaringen.