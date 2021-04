Send til din ven. X Artiklen: Mand er idømt et års fængsel for at stå bag piratnetværk Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Mand er idømt et års fængsel for at stå bag piratnetværk

I en sag om ulovlig fildeling af film, tv-serier og musik har en 33-årig dansk mand tilstået og er nu dømt.

Danmark - 27. april 2021 kl. 15:05 Af Ritzau Kontakt redaktionen

Danske film som "Klassefesten 3" og "Alle for tre" var nogle af de film, som ulovligt har været tilgængelige på pirathjemmesiden danishbits.org, der havde cirka 30.000 brugere. Nu har Københavns Byret idømt en af bagmændene bag hjemmesiden en straf på et års fængsel. Tre af månederne er gjort ubetinget. Det oplyser Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (Søik) i en pressemeddelelse. Den 33-årig mand stod bag piratserveren, der på ulovlig vis har delt tusindvis af film, bøger, musik og tv-serier. Dorte Frandsen, der er specialanklager hos Søik, der også kendes som Bagmandspolitiet, udtaler, at hun er tilfreds med "den relativt hårde fængselsdom". - Han har haft en meget indgående rolle i at drive hjemmesiden, der gav de mange tusinde danskere mulighed for at downloade ulovligt materiale. - Sammen med et supportteam programmerede, drev og servicerede han de servere, som hjemmesiden kørte på, blandt andet i Holland og Frankrig. Betalinger er sket ved bankoverførsler og i bitcoin, og der er opnået en millionomsætning, udtaler hun i meddelelsen. Ifølge Søik var der omkring 78.000 filer, og størstedelen blev tilgået fra danske IP-adresser. Manden, der er dansk, blev udleveret til Danmark fra Marokko i marts. Han havde siddet fængslet i det nordvestafrikanske land i et halvt år. Han har siden været varetægtsfængslet i Danmark, men nu har han tilstået sin rolle i sagen og blev altså tirsdag dømt ved Københavns Byret. Manden er ud over fængselsstraffen dømt til at skulle udføre 150 timers samfundstjeneste. Det vurderes, at den dømte har tjent 250.000 kroner på sit foretagende, og den sum er nu konfiskeret. Derudover skal han betale 250.000 kroner i erstatning til RettighedsAlliancen. RettighedsAlliancen er en interesseorganisation, der forsøger at beskytte de kreative branchers rettigheder og vilkår på internettet. Alliancen anmeldte i 2016 den nævnte hjemmeside, danishbits.org. Nogle af filmene blev delt forud for deres officielle premiere, hvilket var særligt krænkende for producenterne, der dermed mistede store indtægter for manglende salg, oplyses det i pressemeddelelsen. Efterforskningen førte til, at den 33-årige dansker blev anholdt og fængslet i Marokko i oktober 2020.