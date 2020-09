Mand er død efter ulykke på busterminal

Ulykken skete ved 17.30-tiden ved busterminalen. Her enten gik eller faldt en 69-årig mand ud foran en bus.

En mand er afgået ved døden, efter at han torsdag sidst på eftermiddagen blev påkørt af en bus i Svendborg. Det skriver det regionale medie fyens.dk fredag.

I busbanen ved terminalen holdt tre busser på række, oplyser Fyns Politi i den offentlige døgnrapport.

Den sidste kørte forholdsvist tæt på den forankørende, fordi chaufføren ønskede at kom med i en grøn bølge.

Afstanden var tre-fire meter til den forankørende bus, da ulykken skete, oplyser politiet.

Manden blev ramt af bussens front. Chaufføren nåede ikke at se eller at bremse, står der i døgnrapporten. En bilinspektør skal forsøge at klarlægge forløbet præcist.

Ifølge fyens.dk har den afdøde ingen pårørende.