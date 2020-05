Mand er død efter brand i lejlighed i Randers

Årsagen til branden i lejligheden på tredje sal på Sjællandsgade er endnu ikke fastlagt, skriver politiet på Twitter.

Alarmen lød ved middagstid søndag. Der stod flammer ud af vinduerne. I første omgang frygtede myndighederne, at der var to personer til stede i lejligheden, men det viste sig, at kun den 58-årige var hjemme.