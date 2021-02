Mand dræbte sin ekskone for øjnene af deres fire børn

En 41-årig mand erkendte fredag i Retten i Sønderborg, at han sidste år dræbte sin ekskone med flere knivstik i halsen. Retten fandt, at det var en skærpende omstændighed, at parrets fire børn overværede drabet og idømte ham 13 års fængsel.(Arkivfoto).

Foto: Domstolsstyrelsen/Free