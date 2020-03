Mand dømt for drabsforsøg - 19-årig blev skudt i hovedet

En 39-årig mand er fredag blevet idømt seks år og seks måneders fængsel for drabsforsøg i forbindelse med et skyderi på Lundtoftegade i København i 2013, hvor en mand blev ramt i hovedet.

Det fortæller anklager Andreas Christensen.

- Han erkendte sig skyldig og fik en dom på seks år og seks måneders fængsel, siger anklageren.

Skyderiet skete 11. april 2013 på Lundtoftegade i København. Sammen med tre andre skal han have kørt derhen i en sort Audi. Her steg tre af de fire gerningsmænd ud af bilen og skød mindst 30 skud mod flere personer.

En dengang 19-årig mand blev ramt af skud i hovedet, men overlevede.

Straffen til den 39-årige er en såkaldt tillægsstraf. Det betyder, at retten skal udmåle en straf, som både omfatter de tidligere domme og den nye dom for drabsforsøg.

- Retten lagde dels vægt på, at der var tale om et groft skyderi. Så tillagde de det formildende betydning, at han valgte at aflægge tilståelse.

- De tillagde det betydning, at han i mellemtiden havde fået nogle domme, siger anklageren.

To andre mænd på 28 og 30 år er også tiltalt i sagen, men da de ikke erkender, foregår det som en nævningesag over adskillige retsmøder.

Ifølge anklageren har Dan Lund Nielsen ikke ønsket at fortælle noget om de andre.

Der var ifølge politiet også en fjerde gerningsmand ved skyderiet, men den person er ikke blevet identificeret.

Efter skuddene i 2013 kom det frem, at det 19-årige offer bar skudsikker vest og en walkie-talkie. Derfor mente politiet, at han var ude på en slags vagttjeneste, da han blev skudt.

På det tidspunkt havde der været flere skyderier i området, og nogle af sagerne blev knyttet til et opgør om hashhandel.

Skudofferet fik i december sidste år Højesterets ord for, at han har ret til fuld erstatning for de alvorlige skader, han fik som følge af skuddet.

En læge har vurderet, at der er sket en varig og væsentlig begrænsning i evnen til at påtage sig et almindeligt arbejde. Sagens værdi blev opgjort skønsmæssigt til fire millioner kroner, fremgik det af landsrettens afgørelse.

Efter skyderiet 11. april 2013 flygtede fire mænd i en sort Audi, som kort efter blev fundet i brand på en parkeringsplads i Søborg.

Derfor er Dan Lund Nielsen også dømt for at have sat ild til bilen.