Mand dømt for at knivstikke kæreste og kaste hende i havn

29-årige Rayed Khalil Ibrahim, der er irakisk statsborger, er desuden udvist for bestandigt. Det oplyser senioranklager Jakob Beyer.

- Jeg er ganske tilfreds med sagens udfald. Retten har valgt at følge anklagemyndighedens bevisvurdering af, at der var tale om drabsforsøg. Det er det, jeg hæfter mig ved, siger han.

Jakob Beyer mente, at måden, som knivoverfaldet fandt sted på, og at hun efterfølgende blev smidt i det vinterkolde vand, gjorde, at der var tale om særligt skærpende omstændigheder, som skulle give en hårdere straf.

Det mente retten dog ikke. En dom fra Højesteret har ifølge senioranklageren slået fast, at udgangspunktet for drabsforsøg er fængsel i seks år.

Men foruden drabsforsøget fra 2018 er manden kendt skyldig i røveri samt en række butikstyverier.

Det var nogle mænd, der på vej hjem fra en bytur natten til den 24. december 2018 opdagede, at kvinden råbte fra vandet.

Manden har under sagen nægtet sig skyldig i drabsforsøg. Han har forklaret, at kvinden forsøgte at begå selvmord ved at stikke sig selv og kaste sig i havnen.

Den forklaring købte retten dog ikke.

Rayed Khalil Ibrahim mener, at han og kvinden var kærester, da overfaldet fandt sted. Det er kvinden uenig i.

Han er blevet varetægtsfængslet efter dommen. Han anker ikke.