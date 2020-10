Den 33-årige Jens Kristensen er ved Retten i Hjørring blevet idømt tre års fængsel for at efterlade 15-årige Mathis i hjælpeløs tilstand og for at have udøvet vold mod ham. Drengen blev tidligt om morgenen den 28. marts fundet død ved nogle boldbaner i Hørby i Nordjylland.(Arkivfoto).

Mand dømt for at efterlade 15-årig dreng i hjælpeløs tilstand

En 33-årig mand er ved Retten i Hjørring blevet idømt tre års fængsel for vold mod den 15-årige Mathis Matthiassen og for at have efterladt drengen i hjælpeløs tilstand.

Det skriver det regionale medie Nordjyske og Ekstra Bladet.

Den 15-årige blev om morgenen 28. marts fundet død ved nogle boldbaner i Hørby i Nordjylland.

Under sagen mod den 33-årige er det kommet frem, at de to fik kontakt på app'en GrindR, som formidler kontakt mellem bi- og homoseksuelle. De aftalte at mødes for at tage stoffer og dyrke sex.

Ifølge anklageskriftet udsatte den 33-årige Mathis for grov vold med slag og spark og ved at kvæle ham med et hundehalsbånd. Han var også tilalt for at have givet drengen mdma og for besiddelse af stoffet.

Den 33-årige Jens Kristensen har under hele sagen nægtet sig skyldig i vold mod drengen.

Ifølge nordjyske.dk forklarede han, at Mathis blev så påvirket af stofferne, at han var ude af stand til at føre en samtale. Jens Kristensen forklarede, at han frygtede, at hans kæreste ville komme hjem og afsløre hans hemmelighed - at han også havde sex med mænd.

Derfor kørte han Mathis tilbage til Hørby. Klokken 06.20 slæbte han drengen ud af sin bil og kørte fra boldbanerne. Næsten to timer senere blev Mathis fundet, og klokken 08.32 blev han erklæret død.

Før dommeren og de to domsmænd trak sig tilbage for at afgøre sagen, fik Jens Kristensen den sidst ord.

- Jeg er oprigtig ked af det, der er sket, og jeg kondolerer til afdøde og familie. Og så har jeg brug for at sige, at jeg erkender, at jeg har efterladt ham i hjælpeløs tilstand, sagde han ifølge Ekstra Bladet.

- For det er jeg skyldig, og det skal jeg have en straf for, og det tager jeg det fulde ansvar for.

Han holdt dog fast i, at han ikke havde udøvet vold mod drengen eller tvunget ham til noget.

Både Jens Kristensen og anklagemyndigheden har nu to uger til at afgøre, om de vil anke sagen til Vestre Landsret.