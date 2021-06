Mand blev vanvidsbilist under flugt fra politiet

Alene den høje fart gør, at føreren kan kaldes vanvidsbilist. Men også på andre måder var kørslen opsigtsvækkende:

Der blev kørt mod færdselsretningen, over for rødt, ad et stisystem og ind over boldbaner, oplyser vagtchefen om de farlige situationer.

- Det var godt, at der ikke var andre folk ude på gaden på det tidspunkt, bemærker Mads Dam.

Den såkaldte eftersættelse begyndte, da betjente cirka klokken kvart over et på en parkeringsplads henvendte sig til bilisten. Det var en helt rutinemæssig kontrol, lyder det fra politiet.

Men han havde ingen lyst til at stå ansigt til ansigt med ordensmagten. Han stak af, og patruljen satte efter.

På Gilbrovej lykkedes det ham at få stoppet bilen og at flygte videre til fods.

- Vi har en god fornemmelse af, hvem han er, og vi er ude at kigge efter ham, siger vagtchef Mads Dam søndag formiddag.

Mandens manglende vilje til at tale med politiet og hans kraftige tryk på speederen kan også få alvorlige konsekvenser for en udenforstående.

Bilen, en Mercedes, er beslaglagt af politiet, selv om den er ejet af en anden person.

- Vedkommende har protesteret imod beslaglæggelsen, så det skal nu indbringes for retten, siger vagtchefen.

Siden 31. marts har politiet kunnet beslaglægge biler, der bruges til vanvidskørsel. Meningen med en lovændring er, at de som udgangspunkt skal konfiskeres af staten.

For nylig oplyste Rigspolitiet at i alt 171 biler er blevet beslaglagt. 70 af dem tilhører en anden end den, der sad bag rattet. Det er for eksempel familiemedlemmer og leasingselskaber.