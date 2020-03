Mand blev stukket med kniv på gaden i Odense

To mænd er anholdt i en sag om knivstikkeri på åben gade i Odense mandag aften. Politiet mener, at mændene forsøgte at dræbe offeret.

I et grundlovsforhør ved Retten i Odense skal en dommer tirsdag eftermiddag afgøre, om der er grundlag for at varetægtsfængsle mændene.