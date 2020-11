Mand blev skudt af politiet - fængsles for trusler

En 44-årig mand, der onsdag blev ramt af skud ved Tuse Næs, er blevet varetægtsfængslet i surrogat indtil 1. december.

Han sigtes for at have truet politiet og for at have truet en kvinde på livet i Hørby i Nordvestsjælland.

Det skriver Midt- og Vestsjællands Politi på Twitter.

Truslerne fik politiet til at affyre skud, som ramte den 44-årige i benene.

Manden er indlagt på sygehuset på grund af sine skader og var derfor ikke i stand til at møde til grundlovsforhøret ved Retten i Holbæk.

Han har derfor været fremstillet in absentia torsdag formiddag.

Når en person varetægtsfængsles i surrogat dækker det over, at vedkommende ikke fængsles i en almindelig arrest.

Eksempelvis kan den sigtede i stedet fængsles på en retspsykiatrisk afdeling.

Sideløbende med den strafferetlige sag mod den 44-årige mand pågår en undersøgelse hos Den Uafhængige Politiklagemyndighed (DUP).

Det er blandt andet DUP's opgave at undersøge sager, hvor borgere er kommet til skade eller er afgået ved døden på grund af politiets handlinger eller i politiets varetægt.

DUP skal således undersøge omstændighederne omkring politiets afgivelse af skud mod den 44-årige mand ved Tuse Næs.

Onsdag oplyste Midt- og Vestsjællands Politi, at manden havde truet betjente med en kniv, inden de affyrede skud.

Det er uvist, om kvinden, der også blev truet, er en bekendt af manden, eller om hun er et tilfældigt offer.

På Twitter skriver politiet, at manden er blevet varetægtsfængslet, så han ikke på fri fod begår lignende overtrædelser igen.