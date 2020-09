Mand bag umotiveret knivoverfald blev anholdt dagen forinden

En mand, der torsdag er blevet varetægtsfængslet i 27 dage for et umotiveret knivstikkeri i København, var også blevet anholdt dagen forinden, efter at han havde kastet sten i hovedet på en cyklende kvinde.

Det fremgår af sigtelsen mod den 31-årige mand, der torsdag blev fremlagt i Dommervagten. Manden er sigtet for grov vold.