Politiet var torsdag massivt til stede i Middelfart midtby, efter at det modtog en anmeldelse om, at der var blevet affyret et skud mod en bolig nær stationen. En mand er anholdt. (Arkivfoto).

Mand bag formodet skudepisode i Middelfart er anholdt

Fyns Politi har anholdt en mand, som menes torsdag at have affyret et hardball våben eller lignende.

En mand, der menes at have affyret skud med et hardball våben eller lignende, er anholdt. Det oplyser Fyns Politi på Twitter omkring klokken 18.30.

Ingen personer er kommet til skade ved det formodede skyderi, som fandt sted i Middelfart midtby torsdag eftermiddag.

Først meldte Fyns Politi ud, at det var massivt til stede i byen. Der var blevet anmeldt skud mod en rude i en bolig, men ruden var dog ikke blevet knust.

Efterfølgende efterlyste politiet en midaldrende mand, som menes at have brugt et såkaldt hardball våben eller lignende.

Et hardball-våben anvender plastikkugler på cirka seks millimeter. De er designet, så de ofte kan ligne almindelige håndvåben, og det er ulovligt at bære dem i offentligheden.

Det skriver hjemmesiden hardballvaaben.dk, der selv sælger forskellige udgaver af våbnet.

Det har torsdag aften ikke været muligt for Ritzau at få kontakt til vagtchefen ved Fyns Politi for uddybende oplysninger om episoden.