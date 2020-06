Mand bag dobbeltdrab på pensionister kræves idømt livstid

Blandt andet af den grund mener senioranklager Søren Harbo, at en 28-årig drabstiltalt mand skal idømmes fængsel på livstid.

Det er alt for farligt at slippe ham fri igen.

Et nævningeting har kendt manden skyldig i drab på to ældre beboere på Østerbro i København. Drabene blev begået i marts 2019.

Han frifindes for at have slået en tredje pensionist ihjel.

- Retten har afsagt en meget alvorlig skyldkendelse. Men det er ikke bare drab. Det er rovmord på ældre mennesker. Fuldstændig meningsløs og brutal adfærd, siger anklager Søren Harbo.

- Når retten skal afsige dom, er der to grunde til, at han må tåle at være i fængsel resten af sit liv: Det er retfærdighed og forebyggelse.

Københavns Byret afsiger dom i sagen søndag eftermiddag. Både familiemedlemmer til den tiltalte og til ofrene er mødt op i retslokalet.

Den tiltalte har gennem hele sagen nægtet sig skyldig i drab, men har erkendt at have misbrugt to ældres betalingskort.

Foruden drab er han kendt skyldig i røveri og røveriforsøg af særlig grov beskaffenhed, da han har frarøvet et af drabsofrenes dankort. Det lykkedes ham ikke at finde det andet offers pung.

Hans forsvarer, advokat Mie Sønder Koch, mener, at hendes klient skal idømmes en tidsbegrænset fængselsstraf på maksimalt 16 år.

Om anklagerens strafpåstand siger hun:

- Fængsel på livstid betragtes som landets strengeste straf.

Hvis ikke han kan idømmes en tidsbegrænset straf - som højst er 16 års fængsel - skal manden have forvaring, mener Mie Sønder Koch.

En mentalerklæring, som senioranklager Søren Harbo har læst højt i retslokalet i det indre København, konkluderer, at der er "meget høj risiko" for, at den 28-årige igen vil begå personfarlig kriminalitet.

Derfor har Retslægerådet anbefalet, at han idømmes forvaring, som i praksis er indespærring på ubestemt tid.

Ved forvaring vil han dog have mulighed for at blive løsladt, så snart det vurderes sikkert for det omgivende samfund.

- Når alternativet er livstid, er det vigtigt, at det bliver livstid. Hvis han idømmes forvaring, skal han løslades, hvis han ikke længere er farlig.

- Den risiko kan vi som retssamfund ikke løbe, siger Søren Harbo.

Han understreger, at en livstidsdom - modsat, hvad nogle tror - som udgangspunkt er en dom, der gælder, så længe den dømte er i live.

Den 28-årige mand er tidligere både i by- og landsretten idømt forvaring for voldtægt, voldtægtsforsøg og drabsforsøg.

Men i Højesteret blev straffen ændret til syv års fængsel.

I mentalerklæringen beskrives han som impulsstyret, svært narcissistisk, afvigende, grænsesøgende og med gennemgribende psykopatiske træk.

- Psykopati kan ikke helbredes, konstaterer Søren Harbo.