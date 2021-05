Artiklen: Mand anholdt for millionhvidvask ved indrejse til Danmark

Mand anholdt for millionhvidvask ved indrejse til Danmark

En mand blev onsdag anholdt i Københavns Lufthavn og sigtet for hvidvask. Torsdag er han blevet fængslet.

En mand er blevet varetægtsfængslet i en sag om hvidvask af særlig grov karakter for ikke under syv millioner kroner.

Det er en dommer ved Retten i Esbjerg, som har besluttet, at den 28-årige sjællænder skal sidde fængslet i fire uger i sagen. Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi på Twitter.

De mindst syv millioner kroner skulle være blevet vasket hvide fra september til december sidste år, fortæller specialanklager Henning Fuglsang Sørensen ikke komme ind på.

- Det er også derfor, vi gerne vil have ham til at sidde, hvor dørene kan binde lidt hårdt, så vi lige kan spørge lidt mere til, hvordan i alverden han har været så dygtig at tjene så mange penge så hurtigt, siger han.

Specialanklageren vil ikke komme nærmere ind på, hvordan forbrydelsen skulle være sket.

Det skyldes, at grundlovsforhøret foregik for lukkede døre, da politiet formoder, at der er flere medgerningsmænd på fod.

Den 28-årige mand fra Sjælland var netop rejst ind i Danmark, da han blev anholdt onsdag middag i Københavns Lufthavn.

Han har i retten nægtet sig skyldig i anklagerne. Han kærede ikke kendelsen om varetægtsfængsling til landsretten.