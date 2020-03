Artiklen: Mand anholdt for at tilbyde håndsprit på falsk hjemmeside

En mand er sigtet for at snyde flere borgere og virksomheder, der ville købe håndsprit på nettet.

Samtidig med at justitsminister Nick Hækkerup (S) bebuder hårdere straffe mod coronasvindlere, oplyser Københavns Politi onsdag eftermiddag, at man har beslaglagt en falsk hjemmeside, der reklamerede med at sælge håndsprit.

På hjemmesiden blev der reklameret med, at håndspritten ville blive leveret inden for tre til fem dage, efter at ordren var indgivet og betalt.

Men flere politikredse har modtaget anmeldelser fra borgere og virksomheder, der mener, at de er blevet snydt af hjemmesiden, skriver politiet i pressemeddelelsen.

Københavns Politi indledte i samarbejde med Rigspolitiets Nationale Cyber Crime Center, NC3, en efterforskning af sagen.

Den falske hjemmeside blev beslaglagt, og onsdag førte efterforskningen til ransagning af en adresse på Amager, hvor en mand blev anholdt og sigtet for databedrageri.

Mandens it-udstyr er beslaglagt og vil nu blive undersøgt af NC3 til brug for en kommende straffesag.

- I denne tid, hvor vi alle mærker konsekvenserne af coronavirus/covid-19, er der tilsyneladende stadig kriminelle, der er klar til at udnytte borgernes behov for at beskytte sig selv og hinanden mod smitte, udtaler vicepolitiinspektør Peter Reisz fra Københavns Politi i pressemeddelelsen.

- Det er ikke kun kriminelt, det er også dybt usympatisk, og det skal vi slå hårdt ned på.

Det viser, at der netop nu er god grund til at være ekstra opmærksom på hjemmesider, der udnytter coronavirus-situationen, og det at mange efterspørger håndsprit og værnemidler, lyder det fra politiet.

- Det gode råd er at undersøge virksomhederne og deres hjemmesider, så godt man kan, siger Claus Birkelyng, politiinspektør ved Nationalt Cyber Crime, i pressemeddelelsen.

- Men selv om man gør det, kan det være svært at gennemskue, for der sidder nogle bagmænd derude, som gør alt, hvad de kan for at udnytte coronavirus-situationen til at bedrage andre, og det er selvfølgelig noget, vi holder ekstra meget øje med for tiden, fortsætter han.