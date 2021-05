Artiklen: Mand anholdt for at knivstikke kvinde i familieopgør

En 36-årig mand er anholdt for at stikke en kvinde med en kniv. Politiet mener, det er et familieopgør.

En 36-årig mand er blevet anholdt af Nordjyllands Politi. Politiet mistænker ham for at have angrebet og stukket en kvinde i 30'erne.

Det skriver politiet i en pressemeddelelse.

Politiet fik onsdag klokken 20.13 en anmeldelse om et slagsmål i en lejlighed i det østlige Aalborg og sendte omgående betjente mod stedet.

Her var politiet talrigt til stede med både betjente og hunde.

En kvinde indfandt sig kort efter anmeldelsen med sit barn i et nærliggende supermarked. Hun var blevet stukket med en kniv, men det var ikke livstruende stik.

Ifølge politiet havde også barnet fået en mindre rift. Begge er nu kørt på sygehuset, hvor de får behandling.

I lejligheden i Aalborg Øst anholdt politiet den 36-årige mand. Politiet mener, at det er ham, der står bag knivstikkeriet mod kvinden i supermarkedet.

Det er politiets opfattelse, at der er tale om et familieskænderi, der eskalerede til knivoverfaldet. Politikommissær Torben Larsen understreger dog, at det fulde hændelsesforløb endnu er ukendt.

- Vi kommer til at arbejde i området i noget tid endnu, da vi skal have belyst hele hændelsesforløbet før, under og efter, siger politikommissær Torben Larsen i pressemeddelelsen.

Politiet er onsdag klokken 21.55 stadig til stede på gerningsstedet.

- Vi skal foretage tekniske undersøgelser i og omkring lejligheden, og vi skal have afhørt de involverede parter, når det bliver muligt, siger Torben Larsen.

Politiets jurister er i færd med at tage stilling til fremstillingen af den formodede gerningsmand i grundlovsforhør. Det er endnu ikke kendt, hvornår det bliver.