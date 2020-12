Send til din ven. X Artiklen: Mand anholdt for at bedrage ældre for millionbeløb Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Mand anholdt for at bedrage ældre for millionbeløb

En 30-årig mand er sigtet for at have bedraget ældre og svage borgere for mindst 2,9 millioner kroner.

Danmark - 03. december 2020 kl. 10:30 Af Ritzau Kontakt redaktionen

Politiet har onsdag anholdt en 30-årig mand, som mistænkes for at stå bag 27 forhold af bedrag. Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi i en pressemeddelelse. Intet mindre end 2,9 millioner kroner skulle manden have tilraget sig, efter at han ifølge politiet har ringet ældre og sårbare borgere op. De forurettede blev franarret deres NemID og koder under påskud af, at der var problemer med deres konto. Herefter blev der overført større beløb fra de forurettedes konti. Manden er desuden mistænkt for at overtale sårbare personer til at agere mellemmænd - såkaldte mulddyr. - Den 30-årige er mistænkt for groft at have udnyttet de ældre borgeres tillid til deres bank, og herefter lokket yngre svage borgere til at agere "mulddyr" for at slette sine spor ved den kriminelle handling. - Der er tale om omfattende bedrageri mod ældre og andre svage borgere, som enten er blevet snydt eller groft udnyttet, siger politikommissær Martin Eise Eriksen, leder af afdelingen for økonomisk kriminalitet hos Midt- og Vestsjællands Politi, i pressemeddelelsen. Manden fremstilles i grundlovsforhør torsdag klokken 10.00. Her skal en dommer til tage stilling til, om han skal varetægtsfængsles.